СК возбудил дело по факту пожара в ТЦ Владивостока

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Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в торговом центре «Максим» в сентябре 2019 года во Владивостоке.
СК возбудил дело по факту пожара в ТЦ Владивостока
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По версии следствия, с марта 2018 по сентябрь 2019 года должностные лица районного отдела Владивостока по надзорной деятельности в ходе плановой проверки ТЦ «не предприняли мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения требований, предусмотренных обязательным приложением свода правил».

«Нарушения имелись в кафе, расположенном на четвёртом этаже данного торгового центра, связанные с отсутствием в помещениях этого кафе автоматической установки пожаротушения и нахождением в неработающем состоянии автоматической установки пожарной сигнализации», — добавили в ведомстве.

В результате халатности указанных лиц 21 сентября 2019 года не поступило сигнала о возгорании в складском помещении кафе и огонь распространился по другим помещениям ТЦ.

Пожар нанёс ущерб на общую сумму не менее 7 млн рублей.

Ранее стало известно, что пожар в ТЦ во Владивостоке произошёл из-за замыкания электропроводки.

Площадь пожара в крупнейшем ТЦ Владивостока «Максим» составила 1,5 тыс. кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

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