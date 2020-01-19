СК возбудил дело по факту пожара в ТЦ Владивостока
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- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
По версии следствия, с марта 2018 по сентябрь 2019 года должностные лица районного отдела Владивостока по надзорной деятельности в ходе плановой проверки ТЦ «не предприняли мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения требований, предусмотренных обязательным приложением свода правил».
«Нарушения имелись в кафе, расположенном на четвёртом этаже данного торгового центра, связанные с отсутствием в помещениях этого кафе автоматической установки пожаротушения и нахождением в неработающем состоянии автоматической установки пожарной сигнализации», — добавили в ведомстве.
В результате халатности указанных лиц 21 сентября 2019 года не поступило сигнала о возгорании в складском помещении кафе и огонь распространился по другим помещениям ТЦ.
Пожар нанёс ущерб на общую сумму не менее 7 млн рублей.
Ранее стало известно, что пожар в ТЦ во Владивостоке произошёл из-за замыкания электропроводки.
Площадь пожара в крупнейшем ТЦ Владивостока «Максим» составила 1,5 тыс. кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.