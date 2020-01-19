Прокуроры установили причину крупного пожара в ТЦ во Владивостоке

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Причиной крупного пожара в ТЦ «Максим» в сентябре 2019 года во Владивостоке стало замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе управления генеральной прокуратуры России в ДФО.
Прокуроры установили причину крупного пожара в ТЦ во Владивостоке
  • РИА Новости

«Установлено, что причиной возникновения стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе... По факту непринятия мер к выявлению, устранению отмеченных грубых нарушений по материалу прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре отметили, что помещение кафе не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения.

В сентябре 2019 года стало известно, что площадь пожара в крупнейшем ТЦ Владивостока «Максим» составила 1,5 тыс. кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

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