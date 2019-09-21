Прокуроры проводят проверку по факту пожара в ТЦ во Владивостоке

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Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуроры проводят проверку по факту пожара в ТЦ во Владивостоке
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«По факту произошедшего прокуратурой города Владивостока с привлечением специалистов УНД и ПР по городу Владивостоку УМЧС России по Приморскому краю организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки будет проведён осмотр исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования.

Ранее стало известно о пожаре в кафе на четвёртом этаже в ТЦ «Максим» во Владивостоке. Спасатели заявили о частичном обрушении внутренних конструкций.

По данным МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. В 2:40 мск пожар был локализован.

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