Во Владивостоке пожар в торговом центре начался в кафе

Во Владивостоке пожар в торговом центре «Максим» начался в кафе, расположенном на четвёртом этаже ТЦ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

По его словам, на центральный пульт пожарной связи «поступило сообщение о возгорании летнего кафе ТЦ «Максим» на четвёртом этаже». Он рассказал, что к моменту прибытия первого подразделения «открытым пламенем горело кафе на площади около 300 квадратных метров». Представитель ведомства добавил, что пожару присвоили второй ранг. Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.