Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре в торговом центре по адресу проспект 100-летия Владивостока, 57, поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 6:06 (в пятницу в 23:06 мск).

«Немедленно на место были направлены пожарные расчёты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя шесть минут», — сообщили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.