Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Грозном

Прокуратура Чечни проводит проверку после пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети Instagram.

«Выясняются причины и обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС и прокуратуры в апреле 2018 года обнаружили семь нарушений норм пожарной безопасности в торговом центре «Гранд Парк» в центре Грозного.

По словам представителя ведомства, в связи с нарушениями был выписан штраф.

Пожар на площади 700 кв. м произошёл в ТЦ 19 сентября. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.