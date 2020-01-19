В России более 2 млн человек приняли участие в крещенских купаниях
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- РИА Новости
«В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня», — приводит её слова РИА Новости.
В обеспечении общественного порядка задействованы более 41,1 тыс. сотрудников полиции.
Также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.
В МВД уточнили, что нарушений общественного порядка не допущено.
Ранее стало известно, что более 37 тыс. человек посетили крещенские купели в Москве.