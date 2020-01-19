Более 37 тысяч человек посетили крещенские купели в Москве

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Более 37 тыс. человек посетили крещенские купели в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Более 37 тысяч человек посетили крещенские купели в Москве
  • АГН «Москва»

«Крещенские купели в Москве к 01:00 посетили более 37 тыс. человек, из них купались около 23 тыс. Ближе к полуночи народ активно вышел к водоёмам», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что наиболее популярными местами купания стали Святое озеро (около 5 тыс. человек), пруд в парке Сокольники (3 тыс. человек), Строгино и Большой Садовый пруд (более 2 тыс. человек).

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим искупаться на Крещение.

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