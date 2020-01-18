Эксперт дал рекомендации желающим искупаться на Крещение

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов дал рекомендации желающим искупаться на Крещение.
Эксперт дал рекомендации желающим искупаться на Крещение
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Не надо окунаться там, где никого нет. Рядом должен находиться человек, который обладает навыками оказания первой помощи в таких ситуациях. Лучше, когда рядом стоят спасатели и скорая», — заявил он.

По его словам, сама купель должна быть оборудована, рядом необходим пункт обогрева.

Водовозов также призвал не привлекать к крещенским купаниям детей, так как они быстро переохлаждаются и могут заболеть пневмонией.

Купаться не стоит и тем, кто страдает от хронических заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой систем.

«Окунаться лучше по пояс, не по сердце. Зашли и вышли — этого более чем достаточно, если вы не практикуете закаливание в течение долгого времени. Если вы опытный человек, то можете окунуться и с головой», — рассказал эксперт.

Он отметил, что после купания необходимо переодеться в сменную одежду, зайти в тёплое помещение и выпить горячий напиток, но ни в коем случае не алкоголь.

Ранее kp.ru сообщало, что спасатели призвали не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения.

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