Эксперт дал рекомендации желающим искупаться на Крещение

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов дал рекомендации желающим искупаться на Крещение.

Об этом сообщает URA.RU.

«Не надо окунаться там, где никого нет. Рядом должен находиться человек, который обладает навыками оказания первой помощи в таких ситуациях. Лучше, когда рядом стоят спасатели и скорая», — заявил он.

По его словам, сама купель должна быть оборудована, рядом необходим пункт обогрева.

Водовозов также призвал не привлекать к крещенским купаниям детей, так как они быстро переохлаждаются и могут заболеть пневмонией.

Купаться не стоит и тем, кто страдает от хронических заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и половой систем.

«Окунаться лучше по пояс, не по сердце. Зашли и вышли — этого более чем достаточно, если вы не практикуете закаливание в течение долгого времени. Если вы опытный человек, то можете окунуться и с головой», — рассказал эксперт.

Он отметил, что после купания необходимо переодеться в сменную одежду, зайти в тёплое помещение и выпить горячий напиток, но ни в коем случае не алкоголь.

Ранее kp.ru сообщало, что спасатели призвали не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения.