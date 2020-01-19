В Адыгее более 65 тысяч человек остались без водоснабжения

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Более 65 тыс. человек остались без водоснабжения из-за прорыва водовода в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Адыгее.
В Адыгее более 65 тысяч человек остались без водоснабжения
  • АГН «Москва»

«По состоянию на 22:30 мск обнаружено место прорыва водовода на трубе 800 мм. Планируется произвести замену. Ориентировочно до 12:00 мск воскресенья (19 января. — RT) ремонтные работы планируется закончить», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Источник агентства уточнил, что без водоснабжения находятся более 12 тыс. частных и около 30 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 65 тыс. человек.

В декабре 2019 года в результате аварии на Троицком групповом водоводе без воды остались более 160 тыс. жителей Краснодарского края.

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