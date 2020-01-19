В Адыгее более 65 тысяч человек остались без водоснабжения
- АГН «Москва»
«По состоянию на 22:30 мск обнаружено место прорыва водовода на трубе 800 мм. Планируется произвести замену. Ориентировочно до 12:00 мск воскресенья (19 января. — RT) ремонтные работы планируется закончить», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.
Источник агентства уточнил, что без водоснабжения находятся более 12 тыс. частных и около 30 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 65 тыс. человек.
В декабре 2019 года в результате аварии на Троицком групповом водоводе без воды остались более 160 тыс. жителей Краснодарского края.