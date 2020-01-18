Володин оценил предложение Силуанова о помощи малообеспеченным регионам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал высокую оценку решению и. о. министра финансов Антона Силуанова о поддержке инициативы нижней палаты, которая подразумевает оказание помощи десяти малообеспеченным регионам России.
Володин оценил предложение Силуанова о помощи малообеспеченным регионам
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Инициатива была наша, она была неожиданно поддержана Минфином, и мы её в этом виде реализовали — потому слова благодарности совершенно объективно Антону Германовичу Силуанову», — цитирует ТАСС Володина.

Спикер Госдумы уточнил, что вне зависимости от новой должности Силуанова обсуждение вопроса о выделении помощи регионам является его заслугой.

Ранее Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.

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