Володин оценил предложение Силуанова о помощи малообеспеченным регионам
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- РИА Новости
«Инициатива была наша, она была неожиданно поддержана Минфином, и мы её в этом виде реализовали — потому слова благодарности совершенно объективно Антону Германовичу Силуанову», — цитирует ТАСС Володина.
Спикер Госдумы уточнил, что вне зависимости от новой должности Силуанова обсуждение вопроса о выделении помощи регионам является его заслугой.
Ранее Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.