Путин назвал выступающих против господдержки семей «моральными уродами»

Президент России Владимир Путин во время общения с ветеранами в Санкт-Петербурге назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против государственной поддержки семей с детьми.

Он напомнил, что большая часть его недавнего послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял своё мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — цитирует РИА Новости Путина.

Российский лидер также высказался на тему искажения истории Великой Отечественной войны в СМИ, заявив, что этому нужно противостоять, предоставляя правдивую информацию о войне.

Ранее Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.