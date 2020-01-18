Путин назвал выступающих против господдержки семей «моральными уродами»

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Президент России Владимир Путин во время общения с ветеранами в Санкт-Петербурге назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против государственной поддержки семей с детьми.
Путин назвал выступающих против господдержки семей «моральными уродами»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Он напомнил, что большая часть его недавнего послания Федеральному собранию была посвящена поддержке семей с детьми.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял своё мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — цитирует РИА Новости Путина.

Российский лидер также высказался на тему искажения истории Великой Отечественной войны в СМИ, заявив, что этому нужно противостоять, предоставляя правдивую информацию о войне.

Ранее Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.

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