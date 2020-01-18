В доме престарелых в Подмосковье госпитализированы 12 человек

Подмосковные следователи изучают обстоятельства отравления 12 человек в центре социального обслуживания населения.

«Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших госпитализацию с признаками отравления 12 человек», — приводит Интерфакс сообщение следователей.

В Роспотребнадзоре заявили, что предварительный диагноз у пострадавших — острый гастроэнтерит.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Реутове девять подопечных центра социального обслуживания населения госпитализированы с признаками пищевого отравления.