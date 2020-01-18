В доме престарелых в Подмосковье госпитализированы 12 человек

Короткая ссылка
Подмосковные следователи изучают обстоятельства отравления 12 человек в центре социального обслуживания населения.
В доме престарелых в Подмосковье госпитализированы 12 человек
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших госпитализацию с признаками отравления 12 человек», — приводит Интерфакс сообщение следователей.

В Роспотребнадзоре заявили, что предварительный диагноз у пострадавших — острый гастроэнтерит.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Реутове девять подопечных центра социального обслуживания населения госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить