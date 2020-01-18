В доме престарелых в Подмосковье госпитализированы 12 человек
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- РИА Новости
«Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших госпитализацию с признаками отравления 12 человек», — приводит Интерфакс сообщение следователей.
В Роспотребнадзоре заявили, что предварительный диагноз у пострадавших — острый гастроэнтерит.
Ранее сообщалось, что в Московской области в Реутове девять подопечных центра социального обслуживания населения госпитализированы с признаками пищевого отравления.