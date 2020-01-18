В Подмосковье отравились девять подопечных дома престарелых

В Московской области в Реутове девять подопечных центра социального обслуживания населения госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«Девять подопечных межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения, подведомственного Балашихинскому управлению социальной защиты населения, с признаками пищевого отравления были госпитализированы», — заявили в администрации.

Четырёх человек доставили в Центральную районную больницу Балашихи, ещё пятерых — в инфекционное отделение больницы города Железнодорожного.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Ранее в Дагестане с отравлением госпитализировали 124 человека.