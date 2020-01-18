Володин спрогнозировал состояние промышленности к моменту отмены санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к моменту отмены антироссийских санкций, промышленность России будет «твёрдо стоять на ногах».

Соответствующее заявление парламентарий сделал во время своего визита в особую экономическую зону «Моглино», где он осмотрел лакокрасочное производство, производственные цеха и химическую лабораторию.

«Когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентоспособна, сможет решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж», — цитирует РИА Новости Володина.

Спикер Госдумы также отметил, что Европа теряет немалые деньги из-за санкций.

7 ноября Вячеслав Володин заявил, что страны Европейского союза потеряли от введения санкций против России около $100 млрд.