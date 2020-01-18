Платная парковка появится ещё на 80 улицах Москвы в феврале

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С 17 февраля ещё на 80 московских улицах появятся платные парковочные места. Данные изменения вносятся по запросам депутатов и местных жителей.
Платная парковка появится ещё на 80 улицах Москвы в феврале
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«С 17 февраля 2020 года на 80 столичных улицах появятся платные парковочные места», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Отмечается, что на данных улицах наблюдается нехватка мест для парковки.

Также в этих районах сосредоточены центры притяжения автомобилистов из разных городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы.

3 января сообщалось, что московские власти назвали дни бесплатной парковки в 2020 году.

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