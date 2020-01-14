Дептранс Москвы выясняет причины сбоя в продлении бесплатной парковки

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Департамент транспорта Москвы выясняет причины сбоя в продлении разрешений для жителей города на использование бесплатной парковки в районе проживания.
Дептранс Москвы выясняет причины сбоя в продлении бесплатной парковки
  • РИА Новости

«Уважаемые жители, с каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную. Мы всегда на стороне резидента», — говорится в сообщении департамента в Twitter.

В учреждении «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) уточнили, что со стороны Росреестра наблюдается задержка отправки сведений по 3 тыс. запросов горожан. 

«Это составляет 0,71% от общего количества действующих парковочных разрешений. Соответствующее обращение в Росреестр мы отправили», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

В АМПП посоветовали столичным водителям дождаться уведомления о продлении парковочного разрешения, а также подавать заявки заблаговременно.

Газета «Коммерсантъ» писала, что с декабря «тысячи москвичей» не могут продлить разрешение на бесплатную парковку автомобиля по месту жительства и вынуждены парковаться за деньги из-за проблем с получением разрешения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра.

В Росреестре объясняют сбой в системе чрезмерной нагрузкой сервиса из-за сайтов-двойников и роботов.

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