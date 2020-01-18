Состояние раненных при нападении в Магасе полицейских улучшилось

Состояние полицейских, которые были ранены в результате нападения на пост ДПС в ингушском Магасе, стало улучшаться.

Отмечается, что пострадавших полицейских, которые находятся в ведомственном госпитале, навестили начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-майор полиции Михаил Коробкин.

«Врачи, с которыми побеседовали С. Бачурин и М. Коробкин, отмечают положительную динамику состояния пострадавших», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по СКФО.

Также сообщается, что Бачурин и Коробкин пожелали полицейским скорейшего выздоровления.

Во вторник, 31 декабря, около 17:30 неизвестные напали на пост ДПС при въезде в Магас. По данным регионального МВД, пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.