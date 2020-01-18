Состояние раненных при нападении в Магасе полицейских улучшилось

Короткая ссылка
Состояние полицейских, которые были ранены в результате нападения на пост ДПС в ингушском Магасе, стало улучшаться.
Состояние раненных при нападении в Магасе полицейских улучшилось
  • РИА Новости

Отмечается, что пострадавших полицейских, которые находятся в ведомственном госпитале, навестили начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-майор полиции Михаил Коробкин.

«Врачи, с которыми побеседовали С. Бачурин и М. Коробкин, отмечают положительную динамику состояния пострадавших», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по СКФО.

Также сообщается, что Бачурин и Коробкин пожелали полицейским скорейшего выздоровления.

Во вторник, 31 декабря, около 17:30 неизвестные напали на пост ДПС при въезде в Магас. По данным регионального МВД, пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить