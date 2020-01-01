Уголовное дело заведено по факту нападения на пост ДПС в Магасе

По факту нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — указано в тексте.

Отмечается, что нападавшие были обезврежены.

Также уточняется, что проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее руководство МВД России выразило соболезнования родным и близким сотрудника, который погиб при выполнении служебного долга в Магасе.

Во вторник, 31 декабря, около 17:30 неизвестные напали на пост ДПС при въезде в Магас. По данным регионального МВД, пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.