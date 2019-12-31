МВД России выразило соболезнования в связи с гибелью инспектора в Магасе

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Руководство МВД России выразило соболезнование родным и близким сотрудника, который погиб при выполнении служебного долга в Магасе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня в Магасе в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев», — сообщила Волк.

Она сообщила, что у погибшего остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Во вторник, 31 декабря, около 17:30 неизвестные напали на пост ДПС при въезде в Магас. По данным регионального МВД, пострадали три сотрудника полиции, нападавшие нейтрализованы.

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