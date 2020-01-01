Двух пострадавших в Магасе полицейских перевезли в госпиталь

Двух полицейских, которые пострадали во время нападения на пост ДПС в Магасе, перевезли из республиканской больницы в ведомственный госпиталь.

«Сегодня пострадавшие полицейские направлены для дальнейшего лечения в госпиталь», — цитирует РИА Новости МВД по Ингушетии.

Заместитель министра внутренних дел по Ингушетии Василий Пономарёв выразил раненым сотрудникам признательность и пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что три сотрудника полиции пострадали при нападении неизвестных на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии.

Как отмечается, нападение произошло около 17:30 31 декабря, в результате чего погиб один полицейский.