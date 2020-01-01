Двух пострадавших в Магасе полицейских перевезли в госпиталь
- РИА Новости
«Сегодня пострадавшие полицейские направлены для дальнейшего лечения в госпиталь», — цитирует РИА Новости МВД по Ингушетии.
Заместитель министра внутренних дел по Ингушетии Василий Пономарёв выразил раненым сотрудникам признательность и пожелал им скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что три сотрудника полиции пострадали при нападении неизвестных на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии.
Как отмечается, нападение произошло около 17:30 31 декабря, в результате чего погиб один полицейский.