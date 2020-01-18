Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем
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- РИА Новости
«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», — заявили в департаменте.
Отмечается, что ведомство и сотрудники соцзащиты держат ситуацию на контроле.
По данным пресс-службы, инцидент произошёл 15 января, так как учитель «непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка».
«В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку», — рассказали в департаменте.
Прибывшие врачи обследовали подростка и педагога, госпитализация не потребовалась.
Ранее СК начал проверку данных СМИ о том, что в ходе конфликта в Москве подросток ударил учительницу.