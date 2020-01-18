Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем

Короткая ссылка
Директор московской школы, в которой ученик в ходе конфликта ударил учителя, уволился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента образования Москвы.
Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем
  • © Сергей Ещенко
  • РИА Новости

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», — заявили в департаменте.

Отмечается, что ведомство и сотрудники соцзащиты держат ситуацию на контроле.

По данным пресс-службы, инцидент произошёл 15 января, так как учитель «непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка».

«В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку», — рассказали в департаменте.

Прибывшие врачи обследовали подростка и педагога, госпитализация не потребовалась.

Ранее СК начал проверку данных СМИ о том, что в ходе конфликта в Москве подросток ударил учительницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить