Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем

Директор московской школы, в которой ученик в ходе конфликта ударил учителя, уволился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента образования Москвы.

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», — заявили в департаменте.

Отмечается, что ведомство и сотрудники соцзащиты держат ситуацию на контроле.

По данным пресс-службы, инцидент произошёл 15 января, так как учитель «непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка».

«В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку», — рассказали в департаменте.

Прибывшие врачи обследовали подростка и педагога, госпитализация не потребовалась.

Ранее СК начал проверку данных СМИ о том, что в ходе конфликта в Москве подросток ударил учительницу.