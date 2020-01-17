СК проверяет данные о конфликте подростка с учительницей в Москве
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- РИА Новости
«Из информации следует, что в одной из столичных школ, расположенных на юго-западе Москвы, произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подросток ударил учительницу», — говорится в сообщении.
СК проводит необходимые проверочные мероприятия для установления всех фактов, указанных СМИ.
По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.
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