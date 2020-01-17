СК проверяет данные о конфликте подростка с учительницей в Москве

Следователи проверяют данные СМИ о том, что в ходе конфликта в Москве подросток ударил учительницу. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по столице.

«Из информации следует, что в одной из столичных школ, расположенных на юго-западе Москвы, произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подросток ударил учительницу», — говорится в сообщении.

СК проводит необходимые проверочные мероприятия для установления всех фактов, указанных СМИ.

По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.

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