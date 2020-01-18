Отряд кораблей Северного флота направится в западное Средиземноморье
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.
«В ближайшее время ракетный крейсер встретится с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и судами обеспечения и направится в западную часть Средиземного моря», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что попутно экипажи судов отработают совместное маневрирование и ряд учебно-боевых задач.
В пресс-службе добавили, что «Маршал Устинов» завершил заход в кипрский порт Лимасол, а «Вице-адмирал Кулаков» недавно покинул греческий порт Пирей.
Ранее «Крыминформ» передавал, что истребители Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.