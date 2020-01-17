Истребители ЧФ отработали нанесение удара по кораблю

Многоцелевые истребители Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

По сценарию, от корабля, занимавшегося непосредственным слежением за кораблём условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения крылатых ракет. Координаты «оппонента» были переданы дежурной паре истребителей.

Лётчики изменили маршрут патрулирования, нашли и уничтожили морскую цель.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.