Истребители ЧФ отработали нанесение удара по кораблю

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Многоцелевые истребители Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.
Истребители ЧФ отработали нанесение удара по кораблю
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

По сценарию, от корабля, занимавшегося непосредственным слежением за кораблём условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения крылатых ракет. Координаты «оппонента» были переданы дежурной паре истребителей.

Лётчики изменили маршрут патрулирования, нашли и уничтожили морскую цель.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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