Истребители ЧФ отработали нанесение удара по кораблю
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
По сценарию, от корабля, занимавшегося непосредственным слежением за кораблём условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения крылатых ракет. Координаты «оппонента» были переданы дежурной паре истребителей.
Лётчики изменили маршрут патрулирования, нашли и уничтожили морскую цель.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.