Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

По его данным, 17 января беспилотник, вылетевший с авиабазы НАТО на Сицилии, провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе.

После этого он приступил к разведывательному полёту вдоль Черноморского побережья России.

28 декабря беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk также проводил разведку возле Крыма.

После этого сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что подобные полёты являются «наглостью, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США».