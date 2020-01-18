Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
- РИА Новости
По его данным, 17 января беспилотник, вылетевший с авиабазы НАТО на Сицилии, провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе.
После этого он приступил к разведывательному полёту вдоль Черноморского побережья России.
28 декабря беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk также проводил разведку возле Крыма.
После этого сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что подобные полёты являются «наглостью, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США».