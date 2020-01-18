Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

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Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
  • РИА Новости

По его данным, 17 января беспилотник, вылетевший с авиабазы НАТО на Сицилии, провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе.

После этого он приступил к разведывательному полёту вдоль Черноморского побережья России.

28 декабря беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk также проводил разведку возле Крыма.

После этого сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что подобные полёты являются «наглостью, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США».

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