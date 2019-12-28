В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.

«Подобные полёты — это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», — приводит его слова РИА Новости.

Чегринец добавил, что Вашингтону нужно больше заниматься своими внутренними вопросами и проблемами, а не выискивать информацию возле границ полуострова.

При этом он предложил США направить в Крым официальную делегацию, согласовав её визит с Министерством иностранных дел России.

Ранее беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk провёл разведку у границ Крыма.