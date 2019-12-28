Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

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Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провёл разведку у границ Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в своём Twitter.

Отмечается, что БПЛА вылетел с базы НАТО на Сицилии, после чего провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведке вдоль российского побережья Чёрного моря.

Ранее два самолёта ВМС США были замечены у берегов Крыма. Отмечается, что они проводили разведку.

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