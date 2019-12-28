Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в своём Twitter.
06:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2019 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global#Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹.#UAV#USAF#RQ4pic.twitter.com/HKGAG2APZX
Отмечается, что БПЛА вылетел с базы НАТО на Сицилии, после чего провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведке вдоль российского побережья Чёрного моря.
Ранее два самолёта ВМС США были замечены у берегов Крыма. Отмечается, что они проводили разведку.