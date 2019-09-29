Американские самолёты замечены у берегов Крыма
Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своём Twitter, самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, взлетевший с авиабазы Суда-бэй, о. Крит, приступил к выполнению разведывательного полёта вдоль Черноморского побережья России в 11:05 по московскому времени.
11:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 сентября 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷, приступил к выполнению разведывательного полёта, вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/uWJUVas3cn
Также сообщается о противолодочном самолёте Boeing P-8A Poseidon, вылетевшем с базы НАТО Сигонелла в Италии в сторону акватории Чёрного моря.
12:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 сентября 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 ( VP-9 [KNUW]), с бортовым номером 169332, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, в акватории Чёрного моря.#USNAVY#Poseidon#P8Apic.twitter.com/J9TRYU6kKJ
Ранее Минобороны сообщило о том, что в течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку территории России.