Американские самолёты замечены у берегов Крыма

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Два самолёта ВМС США были замечены у берегов Крыма. Отмечается, что они проводили разведку.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своём Twitter, самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, взлетевший с авиабазы Суда-бэй, о. Крит, приступил к выполнению разведывательного полёта вдоль Черноморского побережья России в 11:05 по московскому времени.

Также сообщается о противолодочном самолёте Boeing P-8A Poseidon, вылетевшем с базы НАТО Сигонелла в Италии в сторону акватории Чёрного моря.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку территории России.

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