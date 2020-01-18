В Москве у безработного украли $100 тысяч из банковской ячейки
- Reuters
По данным ведомства, 17 января в полицию обратился 45-летний местный житель с заявлением о краже денег.
Как установили полицейские, преступление, вероятно, было совершено в период с августа 2019 года по январь 2020 года.
«Неизвестный неустановленным способом совершил кражу $100 тыс. из ячейки банка, расположенного по адресу проспект Маршала Жукова, и скрылся», — заявили в МВД.
В связи с произошедшим проводится проверка.
Ранее в Москве из квартиры украли вещи и валюту на 2 млн рублей.