В Москве из квартиры украли вещи и валюту на 2 миллиона рублей

МВД возбудило уголовное дело по факту кражи из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки. Материальный ущерб составил около 2 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, неизвестный вскрыл замки и проник в квартиру.

Злоумышленник украл €15 тыс., 12 наручных часов, сумку, набор рюмок из серебра, золотую заколку для галстука и очки.

Инцидент произошёл в квартире на Ленинском проспекте.

В ноябре неизвестные похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тыс. рублей, перевыпустив его сим-карту.