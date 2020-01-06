В Москве из квартиры украли вещи и валюту на 2 миллиона рублей
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, неизвестный вскрыл замки и проник в квартиру.
Злоумышленник украл €15 тыс., 12 наручных часов, сумку, набор рюмок из серебра, золотую заколку для галстука и очки.
Инцидент произошёл в квартире на Ленинском проспекте.
В ноябре неизвестные похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тыс. рублей, перевыпустив его сим-карту.