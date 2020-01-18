Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений

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Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации по профилактике обморожений.
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений
  • РИА Новости

Как сказали в ведомстве, чаще всего травмы от холода затрагивают нос, уши, щёки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжёлых случаях — к необратимым нарушениям.

«Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне лёгкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наибольшая вероятность пострадать от мороза также у тех, кто недавно перенёс холодовую травму.

«К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20—30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки поможет тепло собственного тела», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в более серьёзных случаях, когда кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

В ведомстве отмечают, что обмороженные участки нельзя растирать снегом и массировать, так как это может привести к усугублению процесса. Также нельзя использовать для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления, и открытый огонь, так как это может привести к ожогу.

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