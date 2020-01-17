На ассамблее «Здоровая Москва» наградили лучшие проекты

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На ассамблее «Здоровая Москва» вручили награды за лучшие проекты.
На ассамблее «Здоровая Москва» наградили лучшие проекты
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Об этом сообщает НСН.

В категории «Лучший проект» победила городская поликлиника №210, сотрудники которой добились существенного сокращения времени ожидания при ультразвуковых исследованиях.

На втором месте — Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, на третьем — городская клиническая больница №51.

Специального приза удостоен Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на выставке ассамблеи «Здоровая Москва» представят 30 экспозиций.

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