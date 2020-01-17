Отец найденной новосибирской девочки прокомментировал сообщения о ссоре в семье

Отец девочки, найденной в подвале в Карасуке Новосибирской области, прокомментировал сообщения о ссоре в семье.

«С ребёнком всё нормально, она не уходила из дома, ссоры не было. Она уже дома», — заявил Евгений в беседе с телеканалом «360».

По его словам, дочь ушла в музыкальную школу, а после занятий отправилась домой и не вернулась, поскольку было «чрезвычайное происшествие» — её закрыли в комнате, и она не могла выйти.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что десятилетняя девочка, найденная спустя более суток поисков, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями.

Ребёнок находится под наблюдением врачей из-за переохлаждения и обезвоживания, при этом её жизни ничего не угрожает.

«Известия» писали, что в Карасуке пропала десятилетняя девочка, которая ушла из дома в музыкальную школу 15 января и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.

Поздно вечером 16 января девочку обнаружили в подвальном помещении одного из домов.