В полиции рассказали об обеспечении безопасности в крещенскую ночь

Заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин рассказал, как будет обеспечиваться безопасность в ночь на Крещение.

«Все наряды проинструктированы, которые будут дежурить возле храмов, купелей, в том числе организованных стихийно. Там несут совместную службу сотрудники полиции, МЧС. По местам богослужений происходит по согласованию с настоятелями церквей. Важно не допустить давки и паники. Как правило, никаких серьёзных происшествий не происходит. Есть только некоторые медицинские аспекты», — отметил Тарушкин в беседе с НСН.

В МВД призвали пользоваться только организованными купелями.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение.