В полиции рассказали об обеспечении безопасности в крещенскую ночь
- РИА Новости
«Все наряды проинструктированы, которые будут дежурить возле храмов, купелей, в том числе организованных стихийно. Там несут совместную службу сотрудники полиции, МЧС. По местам богослужений происходит по согласованию с настоятелями церквей. Важно не допустить давки и паники. Как правило, никаких серьёзных происшествий не происходит. Есть только некоторые медицинские аспекты», — отметил Тарушкин в беседе с НСН.
В МВД призвали пользоваться только организованными купелями.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение.