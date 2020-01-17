В полиции рассказали об обеспечении безопасности в крещенскую ночь

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Заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин рассказал, как будет обеспечиваться безопасность в ночь на Крещение.
В полиции рассказали об обеспечении безопасности в крещенскую ночь
  • РИА Новости

«Все наряды проинструктированы, которые будут дежурить возле храмов, купелей, в том числе организованных стихийно. Там несут совместную службу сотрудники полиции, МЧС. По местам богослужений происходит по согласованию с настоятелями церквей. Важно не допустить давки и паники. Как правило, никаких серьёзных происшествий не происходит. Есть только некоторые медицинские аспекты», — отметил Тарушкин в беседе с НСН.

В МВД призвали пользоваться только организованными купелями.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение.

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