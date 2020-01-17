Власти Перми прокомментировали сообщения об обучении школьников разгону митингов
- РИА Новости
Об этом информирует Properm.ru.
«Директор образовательного учреждения сообщил, что в школе реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в шестых-седьмых классах проводятся тактические игры на местности», — заявили в пресс-службе городской администрации.
Тактическую игру проанализируют специалисты департамента образования и городского психологического центра. Действиям сотрудников школы дадут педагогическую оценку.
В декабре сообщалось, что главу МВД Татарстана наказали за учения с привлечением школьников.