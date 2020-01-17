Власти Перми прокомментировали сообщения об обучении школьников разгону митингов

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Власти Перми прокомментировали сообщения, согласно которым учеников школы №105 обучали разгонять митинги.
Власти Перми прокомментировали сообщения об обучении школьников разгону митингов
  • РИА Новости

Об этом информирует Properm.ru.

«Директор образовательного учреждения сообщил, что в школе реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в шестых-седьмых классах проводятся тактические игры на местности», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Тактическую игру проанализируют специалисты департамента образования и городского психологического центра. Действиям сотрудников школы дадут педагогическую оценку.

В декабре сообщалось, что главу МВД Татарстана наказали за учения с привлечением школьников.

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