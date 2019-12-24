Главу МВД Татарстана наказали за учения с привлечением школьников

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев после учений, в которых были задействованы школьники, принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МВД Татарстана Артёма Хохорина. Организаторы учений будут уволены.
Главу МВД Татарстана наказали за учения с привлечением школьников
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в ходе правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил Колокольцев.

По данным регионального МВД, 20 декабря в Татарстане на территории Новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району были проведены тактико-строевые занятия.

К учениям в качестве статистов по согласованию с администрацией школы привлекли девятиклассников.

В середине декабря в СК сообщили, что в Ямало-Ненецком автономном округе проверяют сообщения о противопожарных учениях со школьниками без верхней одежды. Как сообщало kp.ru, инцидент произошёл во время плановой тренировки с персоналом МАОУ «СШ «Земля родная» в Новом Уренгое.

В учениях принимали участие ученики пятого класса. В соцсетях появилась информация, что дети выпрыгивали из окна первого этажа без верхней одежды.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге проверяют сообщения о давке при эвакуации школы.

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