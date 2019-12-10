В Петербурге проверяют сообщения о давке при эвакуации школы

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Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проверяет сообщения о давке при эвакуации школы № 246, сообщает kp.ru.
В Петербурге проверяют сообщения о давке при эвакуации школы
  • РИА Новости

Как утверждается, 9 декабря учебное заведение получило данные о ложном минировании. Покидая здание, дети якобы начали кричать и суетиться.

«Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказали в ведомстве.

Ранее URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве.

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