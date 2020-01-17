«Росконтроль» проверил качество напитка тархун

Эксперты «Росконтроля» проверили напиток тархун на содержание в нём вредных красителей и консервантов.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, в исследовании участвовала продукция брендов «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Хилиани», «Широкий Карамыш», «Вкус года» и «Маркет Перекрёсток».

По итогам проверки в напитке «Вкус года» были обнаружены красители, о наличии которых не заявлено в маркировке.

В продукции марки «Широкий Камыш» вместо заявленного красителя Е-131 обнаружен опасный для здоровья Е-133. Производитель напитка «Хилиани» указал в составе наличие красителя Е-102, однако не сообщил в маркировке о влиянии добавки на детей.

По результатам исследования эксперты рекомендовали к покупке три образца: «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Маркет Перекрёсток».

Ранее ФАН сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили качество питьевых йогуртов с персиками.