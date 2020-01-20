В ОП предложили запретить Госдуме использовать гаджеты на заседаниях

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо (копия есть в распоряжении RT) с предложением запретить депутатам пользоваться гаджетами во время заседаний.
В ОП предложили запретить Госдуме использовать гаджеты на заседаниях
  • Pixabay

«Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях. Когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаться на гаджеты!» — отметил член Общественной палаты.

В обращении Хамзаев подчеркнул, что от профессионализма депутатов и их вовлечённости в происходящие процессы, особенно в зале пленарных заседаний, напрямую зависят социальные преобразования в стране.

В 2016 году Госдума приняла поправки к регламенту, которые устанавливают штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний без уважительных причин.

Тогда штраф за каждое пропущенное заседание составлял одну шестую часть от зарплаты депутата за месяц.

Позднее этот штраф был уменьшен и ежемесячная выплата снижена на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты.

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