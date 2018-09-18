В Госдуме снизили штраф за прогул заседания без уважительной причины

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В Государственной думе снизили размер штрафа за пропуск депутатом пленарного заседания без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.
В Госдуме снизили штраф за прогул заседания без уважительной причины
  • РИА Новости

Отмечается, что ежемесячная выплата депутату будет снижена на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты.

«В данном случае мы решение приняли и о порядке регистрации, и о вычетах в случаях пропуска заседаний», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, необходимость пересмотра данного вопроса возникла в связи с увеличением количества заседаний.

В ноябре 2016 года Государственная дума приняла поправки в регламент, которые устанавливают штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний без уважительных причин. Тогда штраф за каждое пропущенное заседание составлял одну шестую часть от зарплаты депутата за месяц.

Ранее депутаты Госдумы согласовали список уважительных причин для отсутствия на заседаниях.

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