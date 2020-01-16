Депутат оценил назначение Мишустина премьер-министром
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Парламентарий отметил, что опыт работы в ФНС поможет Мишустину реализовать поставленные перед ним задачи в должности главы кабмина.
«Михаил Владимирович — руководитель одной из самых крупных служб Российской Федерации и по численности, и по задачам. Наверное, самая важная служба, потому что она формирует бюджет... Мы не сомневаемся в профессионализме Михаила Владимировича», — заявил он.
Депутат выразил уверенность в том, что Мишустин может сделать российский бизнес-сектор более открытым.
«Надеюсь, что правительство начнёт работать ещё более качественно и станет более доступным как для бизнеса, так и для представителей трудящихся, для профсоюзов... Уверен, что... все задачи, которые поставил президент по нацпроектам, будут выполнены. Задача серьёзная, важная, и мы с оптимизмом смотрим в будущее», — добавил депутат.
Ранее за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы, против — никто, воздержался 41 парламентарий. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства.
RT вёл прямую трансляцию голосования.