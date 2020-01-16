Депутат оценил назначение Мишустина премьер-министром

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с RT прокомментировал назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

Парламентарий отметил, что опыт работы в ФНС поможет Мишустину реализовать поставленные перед ним задачи в должности главы кабмина.

«Михаил Владимирович — руководитель одной из самых крупных служб Российской Федерации и по численности, и по задачам. Наверное, самая важная служба, потому что она формирует бюджет... Мы не сомневаемся в профессионализме Михаила Владимировича», — заявил он.

Депутат выразил уверенность в том, что Мишустин может сделать российский бизнес-сектор более открытым.

«Надеюсь, что правительство начнёт работать ещё более качественно и станет более доступным как для бизнеса, так и для представителей трудящихся, для профсоюзов... Уверен, что... все задачи, которые поставил президент по нацпроектам, будут выполнены. Задача серьёзная, важная, и мы с оптимизмом смотрим в будущее», — добавил депутат.

Ранее за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы, против — никто, воздержался 41 парламентарий. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства.

RT вёл прямую трансляцию голосования.