Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, заявил, что члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

«Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнёрство с депутатами Госдумы, с фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал он.

Ранее сообщалось: Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» сказал, что в новом правительстве будут изменения.

RT ведёт прямую трансляцию.