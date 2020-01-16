Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства
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- РИА Новости
«Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнёрство с депутатами Госдумы, с фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал он.
Ранее сообщалось: Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» сказал, что в новом правительстве будут изменения.