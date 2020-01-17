Рябков оценил возможные изменения внешней политики после смены кабмина

Внешнеполитический курс России определяется главой государства и будет продолжен, несмотря на смену правительства страны, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше. В России внешняя политика определяется президентом, и этим сказано всё», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что проводимый Россией курс во внешней политике пользуется большим авторитетом в мире и нацелен на укрепление позиции страны.

«Она служит интересам обеспечения нашего поступательного развития, обеспечения интересов, благополучия граждан, и так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений», — заключил дипломат.

15 января правительство России в полном составе ушло в отставку после внесённых российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию предложений об изменении Конституции.

На следующий день после одобрения Госдумы Путин назначил премьером России экс-главу ФНС Михаила Мишустина.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что личные качества Мишустина помогут выстроить конструктивный диалог между представителями Госдумы и правительством.