Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что телеведущий возмутился из-за несогласия эксперта с его позицией касательно того, что Польша должна извиниться за замученных до смерти во времена советско-польской войны пленных граждан СССР.

При этом Соловьёв отметил, что Россия признала факт расстрела около 4,5 тыс. польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за произошедшее.

«Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша. — RT) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение 1930-х годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» — отметил телеведущий.

В свою очередь, Амнуэль пытался оправдать убийство дипломатов тем, что их лишали жизни те люди, чьи семьи «убивались в СССР».

Указывается, что это заявление «разозлило Соловьёва».

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