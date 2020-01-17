Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами
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Эксперты напоминают, что мошенники для получения данных банковских карт стали устанавливать в банкоматах считыватели — скиммеры в виде накладки на картоприёмник, а также накладную клавиатуру, которая запоминает вводимый ПИН-код.
В связи с этим центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует россиянам пользоваться только банкоматами внутри банков, которые, как правило, не используют мошенники, так как они находятся в поле зрения сотрудников финансового учреждения.
Кроме того, следует вставлять карту в банкомат, только если на экране представлена заставка банка, и прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода.
В Роскачестве также призывают россиян проверять банкоматы перед использованием на наличие накладки на клавиатуру или картоприёмник с помощью клея или скотча, а также подвижность устройства при прикосновении.
При обнаружении считывателей следует уведомить об этом банковских сотрудников и не снимать их самостоятельно. Если карта уже находится в банкомате, необходимо обратиться в банк для её блокировки.
Мошенники также часто умышленно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют доставшего её из картоприёмника в краже денежных средств со счёта. В этом случае необходимо сразу обратиться в полицию.
Глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов посоветовал россиянам подключить услугу информирования о проводимых транзакциях в смс-сообщениях, а также установить максимальный порог на сумму снятия, который позволит избежать потери значительных средств в случае мошеннических действий.
Ранее эксперт по информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с URA.RU дал рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в праздники.