Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как избежать мошеннических действий при пользовании банкоматами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Эксперты напоминают, что мошенники для получения данных банковских карт стали устанавливать в банкоматах считыватели — скиммеры в виде накладки на картоприёмник, а также накладную клавиатуру, которая запоминает вводимый ПИН-код.

В связи с этим центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует россиянам пользоваться только банкоматами внутри банков, которые, как правило, не используют мошенники, так как они находятся в поле зрения сотрудников финансового учреждения.

Кроме того, следует вставлять карту в банкомат, только если на экране представлена заставка банка, и прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода.

В Роскачестве также призывают россиян проверять банкоматы перед использованием на наличие накладки на клавиатуру или картоприёмник с помощью клея или скотча, а также подвижность устройства при прикосновении.

При обнаружении считывателей следует уведомить об этом банковских сотрудников и не снимать их самостоятельно. Если карта уже находится в банкомате, необходимо обратиться в банк для её блокировки.

Мошенники также часто умышленно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют доставшего её из картоприёмника в краже денежных средств со счёта. В этом случае необходимо сразу обратиться в полицию.

Глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов посоветовал россиянам подключить услугу информирования о проводимых транзакциях в смс-сообщениях, а также установить максимальный порог на сумму снятия, который позволит избежать потери значительных средств в случае мошеннических действий.

Ранее эксперт по информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с URA.RU дал рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в праздники.