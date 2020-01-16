СМИ: В Испании арестовали российскую модель за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

В Испании была арестована российская модель Луиза Кремлёва за ложное обвинение в адрес защитника итальянского «Милана» Тео Эрнандеса в изнасиловании.

Как сообщает Diario Sur, россиянка провела ночь со спортсменом в 2017 году, после чего заявила об изнасиловании. Тем не менее суд постановил арестовать девушку, так как доказательств совершения Эрнандесом преступления найдено не было.

В нынешнем сезоне испанский защитник провёл 16 матчей за «Милан», забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболиста немецкого «Лейпцига» Штефана Ильзанкера обвиняют в изнасиловании.