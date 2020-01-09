Футболиста немецкого «Лейпцига» обвиняют в изнасиловании
- globallookpress.com
Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Зальцбурга.
«Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование», — заявил прокурор Кристоф Ротер.
По словам женщины, написавшей заявление, спортсмен изнасиловал её на вечеринке в одной из квартир в Зальцбурге. При этом адвокат Ильзанкера отверг обвинения, указав на противоречия в показаниях потерпевшей.
Ильзанкер выступает за «Лейпциг» с 2015 года.
Ранее сообщалось, что бейсболиста «Янкиз» дисквалифицировали на 81 матч за домашнее насилие.