Футболиста немецкого «Лейпцига» обвиняют в изнасиловании

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Австрийский полузащитник немецкого футбольного клуба «Лейпциг» Штефан Ильзанкер подозревается в изнасиловании 26-летней девушки.
Футболиста немецкого «Лейпцига» обвиняют в изнасиловании
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Зальцбурга.

«Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование», — заявил прокурор Кристоф Ротер.

По словам женщины, написавшей заявление, спортсмен изнасиловал её на вечеринке в одной из квартир в Зальцбурге. При этом адвокат Ильзанкера отверг обвинения, указав на противоречия в показаниях потерпевшей.

Ильзанкер выступает за «Лейпциг» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что бейсболиста «Янкиз» дисквалифицировали на 81 матч за домашнее насилие.

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