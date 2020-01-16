В Башкирии перед судом предстанет педиатр, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности

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Прокуратура Аургазинского района Башкирии передала в суд уголовное дело против 31-летнего педиатра Толбазинской ЦРБ, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
В Башкирии перед судом предстанет педиатр, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности
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Об этом сообщает kp.ru.

По версии следователей, в феврале 2019 года в больницу привезли 16-летнюю пациентку с острым респираторным заболеванием. Во время осмотра врач недооценила тяжесть болезни, отказала в госпитализации и отправила девушку домой, выписав лечение. Впоследствии состояние ухудшилось, и она скончалась.

«Согласно заключению экспертов, при оказании правильной, своевременной и квалифицированной медицинской помощи жизнь девушки могла быть спасена», — заявили в прокуратуре.

Врач вину не признала. Дело передано в Гафурийский межрайонный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-стажёра одной из больниц.

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