В Башкирии перед судом предстанет педиатр, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает kp.ru.
По версии следователей, в феврале 2019 года в больницу привезли 16-летнюю пациентку с острым респираторным заболеванием. Во время осмотра врач недооценила тяжесть болезни, отказала в госпитализации и отправила девушку домой, выписав лечение. Впоследствии состояние ухудшилось, и она скончалась.
«Согласно заключению экспертов, при оказании правильной, своевременной и квалифицированной медицинской помощи жизнь девушки могла быть спасена», — заявили в прокуратуре.
Врач вину не признала. Дело передано в Гафурийский межрайонный суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-стажёра одной из больниц.