В Тюменской области перед судом предстанет врач по делу о смерти подростка

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В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-стажёра одной из больниц, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
В Тюменской области перед судом предстанет врач по делу о смерти подростка
  • РИА Новости

Следователи установили, что вечером 3 мая 2018 года на приём к врачу доставили 12-летнего мальчика. Ребёнок жаловался на боли в животе.

«Обвиняемая, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания, в связи с чем неправильно диагностировала симптомы аппендицита», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что женщина отказала мальчику в госпитализации и рекомендовала наблюдение у педиатра по месту жительства. На следующий день ребёнок поступил в больницу в тяжёлом состоянии. 7 мая он скончался.

После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд. Медику грозит до года лишения свободы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Удмуртии перед судом предстанет врач по делу о смерти несовершеннолетнего футболиста.

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