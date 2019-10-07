В Тюменской области перед судом предстанет врач по делу о смерти подростка

В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-стажёра одной из больниц, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Следователи установили, что вечером 3 мая 2018 года на приём к врачу доставили 12-летнего мальчика. Ребёнок жаловался на боли в животе.

«Обвиняемая, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания, в связи с чем неправильно диагностировала симптомы аппендицита», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что женщина отказала мальчику в госпитализации и рекомендовала наблюдение у педиатра по месту жительства. На следующий день ребёнок поступил в больницу в тяжёлом состоянии. 7 мая он скончался.

После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд. Медику грозит до года лишения свободы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Удмуртии перед судом предстанет врач по делу о смерти несовершеннолетнего футболиста.